Classifica Serie A, l'algoritmo non convince i club: spazio alla media punti

L'algoritmo proposto dalla Figc come "piano B" per stilare la classifica definitiva in caso di nuova sospensione del campionato non convince i club di Serie A. Gli stessi hanno detto no a playoff e playout, mentre vorrebbero utilizzare la media punti come criterio per decidere l'eventuale graduatoria finale. La priorità resta comunque quella di giocare tutte le partite, ma serve un piano d'emergenza qualora le cose dal punto di vista della sicurezza sanitaria dovessero precipitare.