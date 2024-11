CLAMOROSO INSIGNE: "SE CONTE MI CHIAMA SONO A CASTELVOLTURNO"

L'ex bomber del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato dell’inizio di stagione della squadra di Conte ai microfoni di Kiss Kiss: “Sogno che la città possa festeggiare un altro scudetto. Sarebbe fantastico se succedesse ciò che abbiamo vissuto due anni fa“. E poi continua: "A Toronto mi trovo molto bene. Lo sport si vive senza pressione, specialmente il calcio che non è seguitissimo. Conte? Fa bene a dare serenità visto la passione che noi tifosi abbiamo. Dal Nord vogliono metterci pressione, ma il mister sa lavorare benissimo e tirare fuori il meglio dai calciatori“. A tal proposito, Insigne ha ammesso: “Se Conte mi chiamasse mi farei trovare già a Castelvolturno. Non si può dire di no a Napoli“.