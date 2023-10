Clamoroso alla Roma: Mourinho verso l'esonero se perde a Cagliari

L'INDISCREZIONE

Indiscrezione del Corriere dello Sport: il futuro del tecnico giallorosso legato ai prossimi 90 minuti

© Getty Images Dan Friedkin pronta a cacciare Mourinho! L'indiscrezione clamorosa arriva dal Corriere dello Sport, con la firma del direttore Ivan Zazzaroni. Il presidente della Roma - secondo la ricostruzione del quotidiano romano - avrebbe anzi già voluto esonerare il tecnico portoghese all'indomani del ko di Marassi contro il Genoa e solo la mediazione del ds Tiago Pinto avrebbe spinto il numero uno giallorosso a tornare sui suoi passi. Ora però sembra essere arrivata l'ora del dentro o fuori, l'ultimatum coincide curiosamente con la sfida contro uno dei simboli della storia romanista, Claudio Ranieri: se la Roma perde a Cagliari, la proprietà è pronta a cambiare strada, licenziando Mourinho.

Secondo il Corsport, per la sostituzione del tecnico portoghese i Friedkin avrebbero già in mente un nome, quello del tedesco Hans-Dieter Flick, ex CT della Germania. Il direttore del quotidiano sportivo romano, Ivan Zazzaroni, nell'ultima puntata di Pressing su Italia 1 aveva lasciato presagire che il rapporto tra Mourinho e la Roma non sarebbe arrivato a fine stagione. La squadra giallorossa è attualmente al tredicesimo posto in classifica con 7 punti ed è reduce però dalla vittoria per 4-0 in Europa League col Servette. Ma questo non sarebbe stato sufficiente a ricucire un rapporto sfilacciato. A Cagliari, dunque, si prefigura una domenica decisiva per il futuro immediato della Roma: il futuro di Mourinho è legato ai prossimi 90 minuti.