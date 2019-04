Serie A, Chievo-Napoli 1-3: Koulibaly e Milik condannano i clivensi alla Serie B

14/04/2019

LA PARTITA

Pochi patemi d'animo e tutto come preventivato per il Napoli che in casa del Chievo raccoglie tre punti, mantenendo in fin di vita il campionato e condannando il Chievo alla retrocessione in Serie B dopo 11 stagioni consecutive nel massimo campionato. Al Bentegodi gli azzurri hanno superato 3-1 gli uomini di Di Carlo preparandosi - sul campo - al ritorno di Europa League contro l'Arsenal (si parte dallo 0-2 di Londra): per la sfida Ancelotti ha infatti deciso di schierare in campo i titolari nella maniera più offensiva possibile, con Mertens al fianco di Milik; Insigne e Callejon esterni di centrocampo; Fabian Ruiz e Zielinski in mezzo al rettangolo di gioco. Chissà, una prova per quello che potrebbe diventare un forcing contro i Gunners.



Protagonista di una sfida giocata a ritmi blandi e senza grossi sussulti in termini di aggressività, è stato Koulibaly. Il difensore centrale senegalese ha trovato il primo gol del suo campionato al 15' svettando sul primo palo sugli sviluppi di un corner calciato perfettamente da Mertens. Con il naso avanti e il match sbloccato, la contesa è praticamente finita. Il Napoli con il palleggio dei propri interpreti ha portato dove ha voluto gli avversari, sfiorando il raddoppio con Milik prima dell'intervallo ma pigiando con poca intensità sull'acceleratore, favorito anche da un atteggiamento remissivo del Chievo.



Un ritmo ancora più lento quello visto nella ripresa dove il pensiero all'Europa per il Napoli, e all'inevitabile per il Chievo, ha fatto il proprio gioco. La fiammata che ha chiuso definitivamente i conti è arrivata intorno al quarto d'ora della ripresa quando prima Insigne e Milik con un duetto di prima al limite dell'area hanno sfiorato il raddoppio; poi lo stesso attaccante polacco ha infilato l'angolino da fuori area con un sinistro a giro chirurgico. Gioco, partita e incontro, con lo spazio lasciato a Koulibaly per firmare la sua doppietta - ancora sugli sviluppi di un angolo - e a Cesar per siglare il gol della bandiera nella serata più amara dal maggio 2007 (data dell'ultima retrocessione).