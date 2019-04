Chievo, arrivano 25 milioni di euro per la retrocessione in Serie B

15/04/2019

Ogni squadra, infatti, ha diritto ad una somma risarcitoria in caso di retrocessione a seconda della propria permanenza in Serie A negli ultimi anni. Esistono tre fasce: la A (società che retrocedono dopo un solo anno in Serie A) prevede un paracadute di 10 milioni di euro, la B (società retrocesse dopo aver militato per due anni, anche non consecutivi, in Serie A nelle ultime tre stagioni) di 15 milioni e la C (società retrocesse dopo aver militato per tre anni, anche non consecutivi, in Serie A nelle ultime quattro stagioni) di 25 milioni.



Il Chievo rientra nella fascia C e quindi potrà approfittare del budget massimo. La cifra non è ancora definitiva perché la quota complessiva dei tre paracadute non può superare 60 milioni: in caso venisse superata (per esempio con tre squadre retrocesse appartenenti alla fascia C, totale 75 milioni, o due di fascia C e una di fascia B, 65 milioni) le percentuali delle singole squadre verrebbero ridimensionate di conseguenza.



Ad oggi, con Frosinone ed Empoli terz'ultima e penultima, il Chievo avrebbe i 25 milioni ma, visto che la lotta salvezza comprende squadre come Bologna, Udinese e Genoa, la cifra potrebbe anche ridimensionarsi.