Calcio
IL CASO

Chelsea, furto nel centro sportivo di Cobham: rubata attrezzatura da 30 mila sterline

Smarrite telecamere nel quartier generale del Chelsea a Cobham, nel Surrey tanti casi di furto negli ultimi anni

07 Ago 2025 - 13:21

Mentre Enzo Maresca si preoccupa per il mercato in entrata e per gli infortuni in difesa, in casa Chelsea c’è un altro problema. Dal centro sportivo di Cobham è scomparsa attrezzatura video dal valore di circa 30 mila sterline. La società ha chiamato la polizia e sporto denuncia - come riporta il Sun - per un furto di telecamere e materiale utilizzato per l’analisi degli allenamenti della squadra di Maresca.

Chelsea, mercato da record non solo in entrata: cessioni da oltre 200 milioni

Non si tratta del primo caso di furto nel Surrey, zona nella quale si trova il centro sportivo di Cobham. Diversi giocatori del Chelsea, che vivono vicino al quartier generale dei Blues, hanno subito dei furti in casa. Il più famoso riguardò Raheem Sterling, che subì il furto in casa di orologi dal valore di circa 300 mila sterline mentre era in Qatar per il Mondiale del 2022. L’esterno inglese tornò a casa per stare vicino alla sua famiglia prima di rimettersi a disposizione del ct Southgate. Anche il capitano Reece James aveva subito un furto nel dicembre del 2021 mentre era impegnato in una sfida di Champions League e aveva parlato di “ladri codardi”. Ladri che sono riusciti a entrare anche nel centro sportivo di Cobham, confermando quanto nel Surrey ci sia un’emergenza furti.

Ultimi video

01:17
In caso di retrocessione

01:28
Un cholito per Baroni

01:18
Zeman sta meglio

01:32
La rinascita di Locatelli

01:35
Napoli ancora ingolfato

01:26
Loftus-3 la rivincita

01:45
Napoli e le tre rivali

01:31
Superbomber Bonny

01:25
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 POMERIGGIO MCH

Napoli, partitella in allenamento

01:03
MCH ALLENAMENTO JUVE IN GERMANIA A CASA ADIDAS MCH

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

05:30
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA 6/8 CON SOHM MCH

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

00:58
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 MCH EDL

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

01:37
Daniele De Rossi stilista

Daniele De Rossi stilista

01:31
Arbitri, non solo fischi

Arbitri, non solo fischi

01:46
È febbre abbonamenti

È febbre abbonamenti

01:17
In caso di retrocessione

