Chelsea, furto nel centro sportivo di Cobham: rubata attrezzatura da 30 mila sterline

Non si tratta del primo caso di furto nel Surrey, zona nella quale si trova il centro sportivo di Cobham. Diversi giocatori del Chelsea, che vivono vicino al quartier generale dei Blues, hanno subito dei furti in casa. Il più famoso riguardò Raheem Sterling, che subì il furto in casa di orologi dal valore di circa 300 mila sterline mentre era in Qatar per il Mondiale del 2022. L’esterno inglese tornò a casa per stare vicino alla sua famiglia prima di rimettersi a disposizione del ct Southgate. Anche il capitano Reece James aveva subito un furto nel dicembre del 2021 mentre era impegnato in una sfida di Champions League e aveva parlato di “ladri codardi”. Ladri che sono riusciti a entrare anche nel centro sportivo di Cobham, confermando quanto nel Surrey ci sia un’emergenza furti.