Youth League: la Dinamo Zagabria resiste in 10 e batte 1-0 l’Atalanta

YOUTH LEAGUE

Esordio amaro e sfortunato per l’Atalanta in Youth League, con la Dinamo Zagabria che vince 1-0 grazie alla rete al 49’ di Karrica. Prima e dopo il gol bergamaschi sfortunati con il palo nel primo tempo di Piccoli e la traversa nella ripresa di Gyabuaa. Croati che resistono nel finale quando restano in 10 per l’espulsione del capitano Franjic. Nell’altra gara del gruppo C il Manchester City batte lo Shakhtar Donetsk 3-1.

Come quella di Gasperini in Champions League, anche l’Atalanta Under 19 è all’esordio assoluto in Youth League. La squadra di Brambilla è campione d’Italia Primavera in carica e di fronte si trova la Dinamo Zagabria che nella scorsa stagione è stata eliminata solo ai quarti di finale e ai calci di rigore dal Chelsea. Atalanta che però non si fa bloccare dall’emozione e inizia presto a giocare e controllare la sfida, con i croati che provano a opporre al palleggio bergamasco fisicità e intensità. L’Atalanta si affida spesso al 17enne Traore, il più giovane in campo già due volte in ritiro con Gasperini, che impegna subito Josipovic con il sinistro, ma la vera occasione arriva con Piccoli. Colpo di testa all’angolino, con Josipovic superlativo a deviare il pallone sulla linea mandandolo sul palo.

Si ricomincia e l’Atalanta va sotto al primo tiro in porta pericoloso subìto in tutta la gara: palla persa in uscita al 49’, Sipos spalle alla porta mette profondo, Ruggeri manca l’intervento e Karrica batte Gelmi in diagonale, palo interno e pallone in rete. Gol che mette dubbi nella testa dell’Atalanta, incerta e balbettante almeno fino al 72’, quando all’improvviso arriva una nuova grande occasione. Cambiaghi scambia con Traore e allunga, pallone in mezzo dove Gyabuaa arriva in corsa di testa, ma trova solo la traversa. Dinamo Zagabria ancora pericolosa con Franjic dal limite, poi per il capitano dei croati arriva il secondo giallo per una trattenuta su Cortinovis e Atalanta che dall’81’ si ritrova in superiorità numerica. L’occasione per il pari arriva con Ghislandi che calcia a botta sicura in area su un pallone vagante. Josipovic di riflesso salva i padroni di casa, prima di rispondere ancora presente sul sinistro di Traore da lontano. Atalanta che nel girone si trova già a rincorrere perché nell’altra gara il Manchester City va a vincere 3-1 in casa dello Shakhtar Donetsk. La speranza di Gasperini è che il conto con la sorte sia stato saldato, purtroppo per loro, dai giovani atalantini, in attesa dello storico debutto dell’Atalanta nella Champions League dei grandi.