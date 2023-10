Lazio, grande ritardo nell'arrivo a Glasgow: lungaggiani all'aeroporto, slitta il programma

© Getty Images

Dopo il pareggio in extremis contro l'Atletico Madrid, la Lazio è attesa dall'ostica trasferta di Glasgow contro il Celtic, sconfitto 2-0 dal Feyenoord al debutto. I biancocelesti cercano la prima vittoria in Champions League. Maurizio Sarri, atteso alle ore 19 in conferenza stampa, non è ancora arrivato: la tabella di marcia stilata dal club biancocelesto è in ritardo di un'ora. Colpa dei controlli molto rigidi in aeroporto e lunga burocrazia. Con l'ex tecnico del Pescara parlerà Ciro Immobile.