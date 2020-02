Real Madrid, Zidane: "Guardiola il miglior allenatore del mondo"

VERSO REAL-MANCHESTER CITY

Zinedine Zidane si prepara ad affrontare la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, consapevole di avere di fronte un grande avversario: "Guardiola è il miglior allenatore del mondo, lo ha sempre dimostrato - ha detto il tecnico del Real Madrid - La sfida però è tra Real e City, non tra Zidane e Guardiola. Potete definire questo incrocio come volete, una sorta di clasico, un derby...per me è solo una grande partita".

Zidane, dunque, non ha dubbi sulle qualità del rivale: "Lo ha fatto vedere al Barça, poi al Bayern e ora al City. Alcuni pensano che ci siano altri allenatori più bravi, ma per me è lui il migliore".

Il Real che scenderà in campo al Bernabeu è una squadra molto diversa da quella con cui il tecnico francese ha trionfato in tre edizioni consecutive della Champions. Orfana di Ronaldo, dovrà anche fare a meno di Eden Hazard, il grande colpo del mercato estivo fin qui tormentato dagli infortuni e attualmente k.o. per una microfrattura al perone: "Ci dispiace molto per l'infortunio di Eden - ha detto Zizou - Mi aspetto che quando torni lo faccia al 100%. Vedo nei suoi occhi che non è contento di questa situazione, ma mi aspetto che pensi positivo. Operazione? Non so cosa gli succederà, né se la sua stagione è finita".

Al francese non importano i guai dei rivali, esclusi per due anni dalle competizioni Uefa per violazione del Fair Play Finanziaro e per questo motivo anche nel mirino degli altri club di Premier, che hanno intenzione di chiedere la revoca dei titoli: "Non sono sotto pressione, sono una buona squadra e lo hanno dimostrato. Noi dobbiamo solo pensare a dare il massimo e fare una buona partita".