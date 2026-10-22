Ranking Uefa, l'Italia riparte: poker di vittorie e quinto posto Champions nel mirino

Davanti a tutti l'Inghilterra, subito in fuga con 7,388 punti, mentre alle spalle degli spagnoli si piazzano Germania (6,714) e Turchia (6,500). Graduatoria molto corta alle spalle degli inglesi, con quattro squadre raccolte in meno di quattro decimi di punto. Il percorso è ancora lunghissimo e il coefficiente stagionale passa anche dalle altre coppe: le risposte positive di Milan e Juventus in Europa League e dell'Atalanta in Conference potrebbero aiutare.