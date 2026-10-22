Ranking Uefa, l'Italia riparte: poker di vittorie e quinto posto Champions nel mirino
Dopo Roma e Napoli, anche Como e Inter rilanciano la Serie A: l'Italia adesso è quinta nella graduatoria stagionale, nel mirino la Spagna seconda
Dopo le 4 sconfitte su 4 del secondo turno, quattro vittorie in quattro partite rilanciano le squadre italiane in Champions League. Un en plein accaduto per l'ultima volta otto anni fa, nel 2018, e che non migliora soltanto la classifica dei club della Serie A nella League Phase.
I benefici sono infatti visibili anche nel ranking Uefa, decisivo per la corsa a un posto aggiuntivo per la qualificazione al prossimo torneo. La massima organizzazione del calcio europeo assegna due spot extra e ciò significa che le posizioni che contano nel ranking sono la prima e la seconda.
Come sono piazzate le squadre italiane? Le vittorie di Napoli, Roma, Como e Inter rimettono la Serie A in carreggiata a quota 6,357 punti, al quinto posto. Non ancora abbastanza, anche se il divario con il secondo posto occupato dalla Spagna (6,750) si è accorciato ad appena 0,393 punti.
Davanti a tutti l'Inghilterra, subito in fuga con 7,388 punti, mentre alle spalle degli spagnoli si piazzano Germania (6,714) e Turchia (6,500). Graduatoria molto corta alle spalle degli inglesi, con quattro squadre raccolte in meno di quattro decimi di punto. Il percorso è ancora lunghissimo e il coefficiente stagionale passa anche dalle altre coppe: le risposte positive di Milan e Juventus in Europa League e dell'Atalanta in Conference potrebbero aiutare.
L’obiettivo è chiudere nelle prime due posizioni del ranking stagionale, così da portare in Champions League 2027/28 anche la quinta classificata della Serie A.
IL RANKING UEFA AGGIORNATO DOPO IL TERZO TURNO DI CHAMPIONS LEAGUE