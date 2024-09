Quanti punti per passare alla fase successiva? Un computer ha provato a calcolarli

Nuova Champions

Il sistema Elo, solitamente usato per gli scacchi, ha provato a calcolare quanti punti serviranno alle squadre per passare alla fase successiva della nuova Champions League. Ecco i risultati

Martedì prenderà ufficialmente il via la nuova Champions League alla quale parteciperanno cinque club del nostro campionato: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Quest'anno sono molte le novità messe in campo dalla Uefa: un girone unico da 36 squadre, ciascuna delle quali affronterà otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta). Le prime otto classificate in questa nuova classifica unica si qualificheranno per gli ottavi di finale, mentre chi si posizionerà tra il 9° e il 24° posto dovrà affrontare i play-off. Per chi invece occuperà le parti più basse del tabellone, niente più retrocessione in Europa League come accadeva fino alla scorsa stagione.

Ma quanti punti serviranno per poter passare alla fase successiva? Il sistema Elo, usato per gli scacchi, ha provato a fare 10 mila simulazioni ed ecco ciò che è uscito. Per arrivare ottavi, l'ultimo posto disponibile per accedere direttamente alla fase a eliminazione diretta, nel 43% dei casi e delle simulazioni fatte serviranno 15 punti, nel 30% 16 e nel 21% 14. Un pari merito si potrebbe invece vedere attorno ai 15 punti.

Per quanto riguarda invece la parte più bassa della classifica, il 24° posto (ultimo disponibile per i play-off) è dato nel 54% dei casi a 9 punti e nel 23% a 8. Il rischio dei 9 punti, secondo il sistema, è però quello di doversi giocare il passaggio del turno con le altre squadre sulla base della differenza reti.

Ora la parola passa al campo e l'Italia, grazie al ranking, quest'anno vedrà impegnate cinque squadre. Quattro di loro giocheranno la prima partita in casa: Juventus-PSV Eindhoven (martedì, ore 18:45) Milan-Liverpool (martedì, ore 21), Bologna-Shakhtar Donetsk (mercoledì, ore 18:45) e Atalanta-Arsenal (giovedì, ore 21). All'Inter toccherà invece la difficile trasferta dell'Etihad Stadium contro il Manchester City (mercoledì, ore 21): Inzaghi e i suoi proveranno a vendicare, in parte, la finale persa un anno fa a Istanbul.