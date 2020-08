Psg, Neymar allo stadio con cassa e musica a tutto volume

Neymar ha mostrato una grande sicurezza all'arrivo al lo stadio "Da Luz" di Lisbona per la semifinale di Champions tra il suo Psg e il Lipsia. Il campione brasiliano è sceso dal pullman del club parigino con in mano una vera e propria cassa per amplificare la musica del proprio smartphone. Una cassa simile a una valigia che il numero 10 ha sfoggiato davanti alle telecamere che lo attendevano nella pancia dell'impianto portoghese.