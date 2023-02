PSG, Donnarumma nella bufera: media e tifosi lo attaccano per l'ennesima papera

PSG

Un suo errore ha regalato al Bayern una vittoria fondamentale in vista della qualificazione ai quarti di Champions League

Gigio Donnarumma finisce nuovamente nella bufera. Il portiere del PSG è il principale imputato nella sconfitta contro il Bayern Monaco a causa dell'intervento goffo sulla conclusione non irresistibile di Coman che ha segnato il gol-vittoria per i bavaresi. Una clamorosa papera che ha reso vane varie parate cruciali (in particolare su Choupo-Moting e Pavard). Molti supporter parigini sui social network a fine gara hanno offeso e insultato il portiere campano e anche la stampa nazionale è stata poco tenera, se non con qualche eccezione.

L'anno scorso contro il Real, quest'anno contro il Bayern. Gli errori di Donnarumma sono costati l'anno scorso la Champions e anche quest'anno rischiano di comprometterla seriamente. Il principale quotidiano sportivo francese, l'Equipe valuta con un 4 (che nella scala italiana diventa un 5, visto che in Francia, il 5 è la sufficienza) la prova del portiere ex Milan: "Il Psg non aveva bisogno che commettesse un errore in questa gara, ma lo ha fatto in occasione del gol di Coman, lasciando sfilare il pallone sotto la pancia quando invece ce l’aveva tra i guanti”. Poco tenero nei confronti di Donnarumma anche Le Figaro: “Non è stato all’altezza (…) non garantisce quella serenità che ci si aspetta da lui a questi livelli”. Strappa la sufficienza, invece, da parte de Le Parisien: il quotidiano sottolinea gli altri interventi decisivi che permettono al PSG di nutrire ancora una piccola speranza di qualificazione. A patto che tutta la squadra cambi registro, non solo Donnarumma.

