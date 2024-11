Lipsia, Rose: "Inter squadra eccezionale. Thuram? Avrei voluto averlo ancora con me"

Il tecnico comunque non si sbilancia su chi teme di più tra i nerazzurri: "Spero siano tutti in forma, ma non toglierei loro nessuno. Inzaghi è migliorato anche in fase di non possesso: le sue squadre hanno intensità e fanno bene la fase difensiva, cambia atteggiamento e modulo a gara in corso. Dovremo fare attenzione a tutto ciò. Differenze con l'Inter di Conte? Avevano Lukaku e Brozovic, oggi ci sono Calhanoglu e Thuram. Ci sono similitudini, erano fortissimi anche all'epoca ma è cambiato tanto".