Juventus, Allegri dopo il ko col Villarreal: "Sconfitta da accettare, siamo stati ingenui"

Finisce agli ottavi di finale la Champions League della Juventus per la terza stagione consecutiva. Allo Stadium, i bianconeri sono stati battuti 0-3 dal Villarreal: "Per 75 minuti la squadra ha fatto bene - ha commentato il tecnico Allegri a fine partita - e nel secondo tempo il Villarreal si è messo solo ad aspettare, poi l'hanno sbloccata con un episodio. Accettiamo questa sconfitta, brutta, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi". L'unico momento di nervosismo arriva nella conferenza stampa quando alla domanda sul fatto se si possa o meno parlare di fallimento stagionale, Allegri risponde così: "Se si guarda la realtà si può parlare... Se a uno piace sognare o ha disonestà intellettuale lascio parlare gli altri".

Getty Images