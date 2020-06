Juve, buone notizie da Lione: l’Hertha impedisce a Tousart di giocare

Decisivo all'andata e assente al ritorno. Da Lione arrivano buone notizie in vista del ritorno degli ottavi di Champions League per la Juventus, che a Torino non si troverà più di fronte Lucas Tousart perché non sarà più un giocatore dell'OL. A fine gennaio infatti l’Hertha Berlino ha annunciato ufficialmente l'acquisto del centrocampista classe 1997 spiegando che lo avrebbe lasciato in Francia fino a fine stagione, ma poi ha deciso di non concedere alcuna deroga e quindi dal 1° luglio il giustiziere dei bianconeri dovrà trasferirsi a Berlino.