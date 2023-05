Inter, delirio nerazzurro in Duomo: festa con fuochi d'artificio

Delirio Inter a San Siro e festa dei tifosi per Milano dopo la vittoria sul Milan e la conquista della finale di Champions League. I sostenitori nerazzurri sono rimasti a festeggiare nelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo dal lato della Galleria dato che la parte centrale è parzialmente transennata. Strombazzate di clacson e non sono mancati i fuochi d'artificio.