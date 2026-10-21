Champions League, Inter-Shakhtar 1-0: Carlos Augusto regala la prima vittoria a Chivu

Arriva nel terzo turno di Champions League la prima vittoria dell’Inter: i nerazzurri a San Siro piegano 1-0 l’ Shakhtar Donetsk. Nel corso della prima frazione di gioco sono i padroni di casa a fare la partita: Bonny ha un paio di chance all’interno dell’area di rigore ma non riesce a incidere. Verso la fine del primo tempo si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, che provano a spaventare Martinez, ma al duplice fischio il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa prova a salire in cattedra anche Thuram, ma nel miglior momento arriva l’episodio che rischia di compromettere tutto: nel giro di un paio di minuti Bastoni riceve prima un cartellino giallo per proteste e poi per un fallo, ricevendo un cartellino rosso che lascia in inferiorità numerica gli uomini di Chivu.