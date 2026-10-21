INTER-SHAKHTAR 1-0

Champions League, Inter-Shakhtar 1-0: Carlos Augusto regala la prima vittoria a Chivu

I nerazzurri superano gli ucraini a San Siro in dieci contro undici, il brasiliano decide il match dopo l’espulsione di Bastoni

21 Ott 2026 - 23:30
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Arriva nel terzo turno di Champions League la prima vittoria dell’Inter: i nerazzurri a San Siro piegano 1-0 l’ Shakhtar Donetsk. Nel corso della prima frazione di gioco sono i padroni di casa a fare la partita: Bonny ha un paio di chance all’interno dell’area di rigore ma non riesce a incidere. Verso la fine del primo tempo si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, che provano a spaventare Martinez, ma al duplice fischio il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa prova a salire in cattedra anche Thuram, ma nel miglior momento arriva l’episodio che rischia di compromettere tutto: nel giro di un paio di minuti Bastoni riceve prima un cartellino giallo per proteste e poi per un fallo, ricevendo un cartellino rosso che lascia in inferiorità numerica gli uomini di Chivu.

Inizialmente i nerazzurri soffrono, ma l’ingresso di Mkhitaryan cambia nuovamente tutto: due minuti dopo la sua entrata l’armeno riceve da Carlos Augusto e lo lancia in velocità, con il brasiliano che di sinistro e quasi cadendo infila l’1-0 al 77’. Gli ucraini nel finale provano in tutti i modi a pareggiare grazie all’uomo in più, ma un paio di ottime parate di Martinez mantengono la porta inviolata e portano i nerazzurri al successo. Prima vittoria per l’Inter, dopo le sconfitte con Real Madrid e Club Brugge.

IL TABELLINO

Inter-Shakhtar 1-0

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (dal 14’ st Diouf), Barella, Calhanoglu (dal 14’ st Zielinski), Sucic (dal 28’ st Luis Henrique), Dimarco (dal 14’ st Bisseck); Thuram, Bonny (dal 30’ st Mkhitaryan). All. Chivu. A disp. Di Gennaro, Provedel, Bovio, Stante, Stankovic, Pio Esposito, Mosconi. 

Shakhtar (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique; Ocheretko (dal 27’ st Isaque); Alisson (dal 38’ st Bruninho), Pedrinho (dal 32’ pt Nazaryna), Gomes, Mendoza (dal 27’ st Palmares); Elias (dal 27’ st Traoré). All. Turan. A disp. Fesyun, Ghram, Karavaiev, Kryskiv, Ferreira, Carvalho, Meirelles. 

Arbitro: Osmers (Germania).

Marcatori: 77’ Carlos Augusto (I).

Ammoniti: Thuram (I), Sucic (I); Ocheretko (S), Gomes (S).

Espulsi: 68’ Bastoni (I) (doppia amm.).

LE STATISTICHE

- L'Inter è imbattuta negli otto precedenti contro lo Shakhtar Donetsk in competizioni europee (4V, 4N), registrando sette clean sheet e subendo un solo gol – qualificazioni incluse.

- L’Inter ha ritrovato il successo in UEFA Champions League dopo quattro sconfitte di fila; la precedente vittoria risaliva al 28 gennaio scorso (2-0 vs Borussia Dortmund).

- L’Inter non vinceva una gara casalinga in UEFA Champions League dal 5 novembre 2025 (2-1 vs Kairat) – da allora aveva incassato quattro ko di fila al Meazza.

- Le squadre italiane sono imbattute da 10 match di fila contro avversarie ucraine in UEFA Champions League (6V, 4N), senza subire nemmeno un gol nel parziale.

- L’Inter ha vinto una gara di UEFA Champions League in cui ha ricevuto un cartellino rosso per la prima volta dall’8 marzo 2022 (1-0 vs Liverpool).

- Lo Shakhtar Donetsk conta zero reti nelle cinque sfide contro l'Inter in UEFA Champions League; tra Coppa dei Campioni/UCL, oltre allo Shakhtar solo il Brugge contro il Borussia Dortmund ha sfidato altrettante volte una singola avversaria senza mai segnare.

- Carlos Augusto è il difensore della Serie A che ha preso parte a più gol tra tutte le competizioni 2026/27: sei (4G+2A).

- Prima di Carlos Augusto (due gol nell'edizione in corso), l'ultimo giocatore brasiliano a segnare più di una rete in una singola edizione di UCL con la maglia dell'Inter era stato Adriano nel 2008/09 (due).

- Con la rete di Carlos Augusto l’Inter è tornata in vantaggio nel punteggio in una gara di UEFA Champions League dopo 437’ (esclusi minuti di recupero).

- Prima di Alessandro Bastoni, l’ultimo giocatore dell’Inter ad essere espulso in una gara casalinga di UEFA Champions League era stato Arturo Vidal contro il Real Madrid il 25 novembre 2020.

- Henrikh Mkhitaryan – 1° assist in 81 presenze in UCL – è il giocatore più "anziano" a servire un assist in questa edizione della UEFA Champions League (classe ’89).

- Nicolò Barella (60) ha raggiunto Iván Córdoba al 4° posto tra i giocatori con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League con la maglia dell’Inter.

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