Champions League: il Dortmund ribalta 2-1 lo Zenit e si assicura il primo posto

CHAMPIONS LEAGUE

Nell’altra partita del girone della Lazio, il Borussia Dortmund rimonta 2-1 lo Zenit San Pietroburgo e si assicura il primo posto nel gruppo F. Al 16’ Driussi sigla il vantaggio della formazione russa con un tiro che sorprende Hitz, complice la deviazione decisiva di Hummels. I gialloneri agguantano il pari al 68’ con un tap-in vincente di Piszczek dopo una corta respinta di Kerzhakov, mentre al 78’ il mancino angolato dell’ex Witsel vale il successo.

Una prima pallida occasione arriva al 7’, quando Kuzyaev va via sulla sinistra a Passlack, arriva sul fondo e va al cross verso il cuore dell’area di rigore: il pallone, però, sfiora solo la traversa. In ogni caso, la formazione russa sblocca il punteggio al 16’: bell’azione Malcom-Sutormin sulla destra, pallone al centro per Driussi, abile a calciare rasoterra di prima intenzione all’angolino, favorito anche dalla deviazione decisiva di Hummels.

Dortmund che sfiora il pari nel finale di primo tempo con un colpo di testa di poco alto da parte di Bellingham e con un palo pieno centrato da Reus con un destro a giro. Hitz nega il 2-0, salvando due volte consecutive su Kuzyaev e Ozdoev, ma a metà esatta della ripresa, ecco il pareggio giallonero: Hummels trova la parata di Kerzhakov direttamente però sui piedi di Piszczek, che da due passi fa 1-1. A 12’ dalla fine, poi, ci pensa il grande ex di turno Axel Witsel a firmare il successo che certifica la prima posizione del Borussia nel gruppo F: il mancino rasoterra dal limite del belga sorprende il portiere avversario.