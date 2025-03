Champions League: il Borussia Dortmund rimonta il Lille e vola ai quarti

LILLE-BORUSSIA DORTMUND 1-2 (agg. 2-3)

Accede ai quarti di finale il Borussia Dortmund, che dopo il pareggio casalingo per 1-1 dell’andata vince 2-1 in Francia in rimonta. I Dogues partono subito molto forte, stappando la partita al quinto minuto di gioco: assist di Ismaily per il solito Jonathan David, che di sinistro fa 1-0. Gli uomini di Kovac non si lasciano abbattere, mettendosi subito in moto per la rimonta: al 20’ Guirassy ha la chance per il pari, e in pieno recupero Gross colpisce la traversa con un colpo di testa. La formazione allenata da Genesio chiude in vantaggio il primo tempo, ma le cose dopo l’intervallo cambiano: al 52’ il grande ex Meunier è responsabile del calcio di rigore assegnato ai gialloneri, che pareggiano i conti due minuti più tardi con Emre Can dal dischetto. Gli ospiti hanno l’inerzia dalla loro parte, e al 65’ completano la rimonta: Guirassy apparecchia per il destro vincente di Beier, che ribalta il risultato. I rossoblù faticano a reagire, con l’ultima occasione per i supplementari che viene fallita da Akpom all’84’. Vince il Borussia Dortmund 2-1 in rimonta e con il risultato complessivo di 3-2 vola ai quarti di finale. Ad attendere il BVB c’è il Barcellona di Flick.