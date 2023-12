Champions League: guida al sorteggio degli ottavi, le possibili avversarie delle italiane 

CHAMPIONS LEAGUE

Lunedì 18 dicembre alle 12 saranno sorteggiate le avversarie di Inter, Lazio e Napoli: vediamo da vicino stelle e punti deboli delle possibili rivali

© Getty Images Tre grandi pericoli. L'urna di Nyon rischia di essere poco benevola per le italiane qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Inter, Napoli e Lazio hanno infatti chiuso i rispettivi gironi al secondo posto, piazzamento che apre a scenari complicati e avversari di primissima fascia.

MANCHESTER CITY

POSSIBILI AVVERSARIE

Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Psg e Porto

IL CAMMINO

Sei vittorie su altrettante partite. Con questo biglietto da visita i campioni in carica si presentano agli ottavi di finale. Guardiola ha perso qualche punto di troppo in Premier League ma in Champions viaggia fortissimo e dopo Istanbul sogna il clamoroso bis.

LA STELLA

Erling Haaland non smette mai di fare gol. Sono già cinque in questa edizione. Il norvegese resta il terminale offensivo perfetto di una squadra fortissima in tutti i reparti.

IL PUNTO DEBOLE

Dopo il treble della passata stagione può esserci un minimo di rilassamento. Chiamiamola pancia piena. E' l'unico pericolo, per il resto Guardiola ha tutto per fare ancora bottino pieno.

REAL MADRID

Copenhagen, Psv Eindhoven, Inter, Lazio, Psg, Lipsia e PortoFascino e tradizione. La Champions è da sempre la casa del Real Madrid che ha dominato il proprio girone, ripartendo di slancio dopo la brusca eliminazione in semifinale della passata edizione.Jude Bellingham ha conquistato il mondo Real in pochissimi mesi. Rendimento eccezionale, media gol superiore al primo Cristiano Ronaldo. L'inglese è entrato di diritto nella galleria delle stelle della Champions League.Tanti infortuni, forse troppi. Ancelotti ha perso per strada Courtois, Kepa, Eder Militao, Camavinga e Tchoumeni ma soprattutto Vinicus, atteso al ritorno in campo proprio alla ripresa della Champions. Con la rosa al completo il Real è ancora tra le migliori d'Europa.

BAYERN MONACO

Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Psg e PortoCinque vittorie e un pareggio in Champions. Girone dominato come ai vecchi tempi. Tuchel deve inseguire in Bundesliga (comanda il Bayer Leverkusen) ma in Europa sembra avere la marcia giusta.Harry Kane è stato il colpo a effetto dell'ultima campagna acquisti. Alla prima stagione al Bayern, il trentenne inglese è già leader e cannoniere implacabile (4 gol in Champions).Manuel Neuer è tornato in campo dopo un lunghissimo stop ma a quasi 38 anni non sembra regalare più le certezze di una volta. Il Bayern guarda con attenzione al mercato (obiettivo Maignan) ma un ribaltone tra i pali è atteso ormai la prossima estate.

ARSENAL

Copenhagen, Napoli, Inter, Lazio, Psg, Lipsia e PortoPrimo posto nel girone e un cammino entusiasmante soprattutto in casa (12 gol fatti e nessuno subito). Possesso palla, gioco verticale e tanti giovani talenti. Sembra il mix giusto per recitare un ruolo da protagonista in Champions.Gabriel Jesus (4 gol in Champions) è finalmente a un punto di svolta. A Londra, dopo le stagioni di alti e bassi vissute a Manchester, sponda City, sembra aver raggiunto la definitiva consacrazione.E' il solito. Da sempre l'Arsenal è poco abituato a vincere. Ad Arteta l'arduo compito di riportare i Gunners ai vecchi fasti dell'era Wenger.

BARCELLONA

Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Psg e LipsiaL'eliminazione della passata edizione sembra un lontano ricordo. I blaugrana non entusiasmano come una volta ma sono di nuovo agli ottavi e pronti a sorprendere.Robert Lewandovski resta la grande certezza nonostante il misero bottino personale in Champions (un solo gol nel girone) ma uno come lui, nelle sfide da dentro-fuori, è meglio non trovarselo di fronte.Manca il Camp Nou (sono in corso i lavori di ristrutturazione). A supporto del Barca non ci saranno i soliti 90mila spettatori. Al Montjuic, spesso neanche pieno, quasi non esiste il fattore campo e in Champions ogni piccolo dettaglio rischia di fare la differenza.

PSG

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Manchester City e BarcellonaQualificato grazie a un rigore molto dubbio. Prestazioni e numeri alla mano i parigini sono tra le delusioni di questa primissima parte di Champions. Avanti a fatica, Luis Enrique ha adesso due mesi di tempo per ricostruire una squadra a oggi senza identità.Kylian Mbappé è il fenomeno che da solo può cambiare il corso di una partita e anche di una stagione. Occhio perché nelle grandi notti di Champions spesso si esalta.Tenuta difensiva e centrocampo poco muscolare. Se attaccato il Psg può andare in seria difficoltà e i numeri del girone (8 gol incassati, peggior difesa tra le grandi) lo confermano.

ATLETICO MADRID

Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Psg, Lipsia e PortoPrimo posto nel girone e secondo miglior attacco del torneo, quest'anno Simeone sembra tornato a fare sul serio.Alvaro Morata (5 gol in 6 partite) non ha mai segnato così tanto in carriera. Il nuovo modulo (5-3-2) sembra esaltarlo e Griezmann è la spalla ideale per mantenere un rendimento finalmente da bomber.Se in casa è un rullo compressore, in trasferta fa un po' di fatica ma affrontare l'Atletico in un doppio confronto è sempre complicatissimo.

REAL SOCIEDAD

Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Lazio, Psg, Lipsia e PortoPrimo posto, da imbattuti e con la miglior difesa del torneo, davanti ai vice-campioni d'Europa. I baschi sono la vera rivelazione di questa prima parte di Champions League.Mikel Oyarzabal è il capitano e il leader. Esterno offensivo ma anche falso nueve, un titolarissimo. Al suo dieci Imanol Alguacil non rinuncia mai.Il primo posto nel girone può valere un incrocio abbordabile agli ottavi ma la poca esperienza, del club e dei singoli giocatori, in una competizione così importante alla lunga rischia di fare la differenza.

BORUSSIA DORTMUND

Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio e PortoA dispetto della tradizione ha costruito in trasferta la qualificazione agli ottavi di finale. Due vittorie, a Newcastle e a San Siro e un primo posto sorprendente ma conquistato con pieno merito.Karim Adeyemi ha fatto ammattire la difesa del Milan, poi ha spaventato il Psg. Due gol nelle due partite decisive del girone. Terzic ha il suo asso nella manica per stravolgere i pronostici anche agli ottavi.I due centrali Hummels e Sule (alternato a Schlotterbeck) hanno avuto un rendimento super nei gironi ma agli ottavi cresce la qualità degli avversari e i numeri (soprattutto in Bundesliga) non lasciano dormire sonni tranquilli.

COPENHAGEN

Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e BarcellonaRosa che vale poco più di 60 milioni di euro. Età media di 25,4 anni. Seconda storica qualificazione agli ottavi, conquistata davanti a Galatasaray e Manchester United. Sembra una di quelle favole che la Champions ogni tanto racconta con piacere...Lukas Lerager ha giocato due stagioni nel Genoa prima di tornare in patria e trasformarsi nel centrocampista goleador di oggi. Tre centri, tutti decisivi, nel girone. A Copenhagen è un idolo.Per sognare in grande c'è bisogno dei gol degli attaccanti. Claesson e Larsson sono ancora a secco. Andare avanti senza un vero bomber è durissima.

PSV

Bayern Monaco, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e BarcellonaSecondo alle spalle dell'Arsenal ma davanti a Lens e soprattutto Siviglia, battuto al Sanchez Pizjuan nella sfida decisiva. La qualificazione agli ottavi è già una piccola-grande impresa.Luuk De Jong, a 33 anni suonati, è ancora decisivo. I due gol segnati hanno regalato al Psv una vittoria e un pareggio. E' il centravanti olandese l'uomo qualificazione.Sedici gol incassati. Con il Lipsia ha la peggior difesa tra le qualificate. Un dato allarmante in vista degli ottavi di finale.

LIPSIA

Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Manchester City e BarcellonaHa battuto Young Boys e Stella Rossa, perdendo soltanto contro i marziani del Manchester City. Così il Lipsia si è confermato, per il secondo anno consecutivo, tra le sedici squadre più forti della ChampionsLois Openda ha confermato con la maglia del Lipsia quanto di buon fatto la scorsa stagione in Ligue 1 con il Lens (21 gol). Quattro centri al girone, con tanto di doppietta al Manchester City. In vista degli ottavi, un biglietto da visita niente male.La difesa. Ha subito gol in tutte le partite, mostrando crepe preoccupanti nella doppia sfida al Manchester City (sei gol incassati). Agli ottavi queste distrazioni non saranno ammesse.

PORTO

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, e Manchester CityDodici punti conquistati. Eliminate Anversa e Shakhtar Donetsk. Alle spalle del Barcellona, soltanto complice il doppio scontro diretto perso. Il Porto è agli ottavi di Champions con pieno merito e per il secondo anno consecutivo.Evanilson ha segnato quattro gol in cinque partite. Mai così decisivo sottoporta il 24enne brasiliano è stato il trascinatore del Porto e l'uomo in più di Sergio Conceicao.Mehdi Taremi non segna più. Il rendimento dell'iraniano, la scorsa estate a un passo dal Milan, è crollato rispetto alle stagioni precedenti. Soltanto cinque i gol stagionali (nel 22/23 furono 31 in totale). Per fare strada in Champions il Porto ha assoluto bisogno di ritrovarlo.

QUANDO SARÀ IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Il sorteggio per il primo turno a eliminazione diretta dell'edizione 2023/24 si svolgerà a Nyon, presso la sede UEFA, lunedì 18 dicembre alle ore 12.