Champions League, Bologna-Lille 1-2: primo gol per gli emiliani, ma a gioire sono i francesi

LE STATISTICHE

Questa è stata la 50esima presenza per Sam Beukema con la maglia del Bologna tra tutte le competizioni.

Quella di Jhon Lucumì contro il Lille è la prima rete nella storia del Bologna in UEFA Champions League. In generale, per il difensore classe 1998 è anche la prima marcatura da quando veste la maglia rossoblù.

Jhon Lucumì ha segnato la sua seconda rete in UEFA Champions League 1898 giorni dopo il primo gol realizzato nella competizione con la maglia del Genk contro il Salisburgo, il 17 settembre 2019.

Con la sconfitta contro il Lille, il Bologna ha perso le ultime quattro partite di questa UEFA Champions League ed è diventata la prima squadra italiana a perdere più di tre partite di fila in una singola stagione della competizione.

Con questa vittoria, il Lille è tornato a ottenere il successo in una sfida di UEFA Champions League contro una squadra italiana dal 2-0 in casa del Milan nel dicembre 2006 con Claude Puel in panchina – due pareggi e due sconfitte per i francesi completano il quadro contro avversarie provenienti dall’Italia nella competizione.

Al di fuori della fase a eliminazione diretta, il Lille ha perso solo una delle ultime nove partite di UEFA Champions League (6V, 2N), 2-0 contro lo Sporting CP nella prima giornata del torneo in corso.

Il Lille ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di UEFA Champions League (2P), tante quante nelle prime 20 partite giocate fuori casa nella competizione (3V, 4N, 13P).

Ngal'ayel Mukau ha segnato il suo primo gol con la maglia del Lille in 13 presenze tra tutte le competizioni. Il classe 2004 è diventato il giocatore più giovane della squadra francese a trovare una rete in UEFA Champions League.

Quella di Ngal'ayel Mukau (classe 2004) è la seconda doppietta più giovane nella storia della UEFA Champions League, dopo quella segnata da Antoni Milambo (classe 2005) del Feyenoord contro il Benfica nella scorsa giornata di questo torneo.

Nelle prime cinque giornate di questa UEFA Champions League, il Lille è stata la squadra che ha apportato più modifiche all'undici titolare (19). Alexsandro Ribeiro e Benjamin André sono gli unici due giocatori ad aver giocato da titolari tutte e cinque le partite della formazione francese nel torneo in corso.