Champions League, anche quest'anno il trofeo è stato realizzato ad Avellino

Dal 2005, ovvero da quando è nata la nuova formula, la Champions porta incisi sul retro i nomi di tutte le squadre che l'hanno vinto in precedenza. Dal 2009, la coppa vinta sul campo rimane all'UEFA. Chi vince può tenerla dalla vittoria fino a due mesi prima della finale della stagione successiva. Alla squadra vincitrice va una replica. Ma nella coppa della Champions c'è tanto dei maestri e degli orafi di Iaco Group: per creare quel trofeo l'opera manuale incide per oltre l'80%, c'è pochissimo di industriale. Infatti dal primo all'ultimo passaggio servono quasi tre mesi di lavoro Del resto per una cerimonia come quella della Champions League, vista in tutto il mondo, serve un prodotto di eccellenza. C'è poi il segreto dei manici che rendono l'opera unica al mondo: bisogna realizzarli in modo armonico con l'anfora è uno dei passaggi più difficili in assoluto, non è semplice saldarli in modo che sembri un unico pezzo. Ma Iaco Group è un'eccellenza ormai mondiale, da 47 anni, sinonimo di serietà e impegno costante