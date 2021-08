Champions League 2021/22: giovedì il sorteggio dei gironi, la situazione delle fasce

giovedì sorteggio

Inter in prima fascia ma che rischi, la Juve forse sta meglio in seconda. L'Atalanta "evita" il bis con l'Ajax, per il Milan girone di ferro

Con i match di ritorno dei playoff di Champions League da giocarsi tra domani e mercoledì (dirette su Mediaset), è già tempo di pensare ai gironi della 67esima edizione della massima competizione europea per club, il cui sorteggio si svolgerà giovedì alle 18 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it. L’Inter campione d’Italia sarà testa di serie, Juve e Atalanta saranno rispettivamente in seconda e terza fascia mentre il Milan che “torna a casa” dopo 7 anni ripartirà dalla quarta fascia. Getty Images

FASCIA 1: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

I sorprendenti trionfi in patria di Lille, Sporting Lisbona e Atletico Madrid e il trionfo in finale di Europa League del Villarreal rivoluzionano la prima urna, dove vengono inserite le detentrici delle due coppe e le vincitrici dei 6 (o 7) principali campionati nazionali. La squadra di Emery non si era qualificata sul campo, quindi grazie alla vittoria di Danzica diventa la quinta squadra spagnola della competizione. Grazie al trionfo sul City il Chelsea divanta l'ottava squadra dell'urna, lo Zenit campione di Russia scivola in terza.

FASCIA 2: Barcellona, Borussia Dortmund, JUVENTUS, Liverpool, Manchester United, PSG, Real Madrid, Siviglia

Nell’urna ordinata secondo il ranking Uefa per club c’è la Juventus e per i bianconeri sembra essere un vantaggio perché eviteranno di affrontare molte big del calcio europeo: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, PSG e Manchester United. Buone notizie dunque per la Juve, ma attenzione perché nell’urna ci sono tre squadre spagnole e due inglesi: una situazione che, visto il divieto di derby nella fase a gironi, potrebbe portare nel gruppo dei bianconeri una tra Manchester City (o Chelsea) e Atletico Madrid.

FASCIA 3: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo

Al momento sono solo cinque le squadre sicure e tra queste c’è l’Atalanta, che dunque non tornerà ad Amsterdam per sfidare l’Ajax. Assieme ai nerazzurri Lipsia, Porto e Zenit.

FASCIA 4: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg

Il Milan torna in Champions dopo 7 anni e riparte dall’ultima fascia, quindi Pioli rischia un girone di ferro (anche se c’è la speranza di sorteggiare Sporting, Lille o Villarreal dalla prima fascia). Insieme ai rossoneri al momento in questa urna il Wolfsburg, che torna nell’Europa che conta a sei anni dall’ultima volta, oltre a Besiktas, Bruges e Dinamo Kiev.

I sei posti mancanti se li contendono le squadre che martedì e mercoledì giocano il ritorno dei playoff. Le vincenti di Ferencvaros-Young Boys e Malmoe-Ludogorets finiranno in quarta fascia, più incertezza nel caso delle altre caselle.

Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

IL CALENDARIO

Sorteggi

26 agosto 2021 dalle 17.40 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it: fase a gironi

13 dicembre 2021: ottavi di finale

18 marzo 2022: quarti di finale e semifinali

Fase a gironi

14/15 settembre 2021: prima giornata

28/29 settembre 2021: seconda giornata

19/20 ottobre 2021: terza giornata

2/3 novembre 2021: quarta giornata

23/24 novembre 2021: quinta giornata

7/8 dicembre 2021: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo 2022: ottavi di finale

5/6 e 12/13 aprile 2022: quarti di finale

26/27 e 3/4 maggio 2022: semifinali

28 maggio 2022: finale (al Saint Petersburg Stadium, Russia)