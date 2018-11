Champions, CSKA Mosca-Roma 1-2: giallorossi vicini agli ottavi

07/11/2018 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

Per la sfida che può risultare decisiva per il passaggio del turno Di Francesco sceglie Lorenzo Pellegrini con Florenzi e Kluivert alle spalle di Dzeko, Goncharenko risponde con un modulo speculare con Chalov unica punta supportato da Vlasic, Akhmetov e Sigurdsson. Dopo il 3-0 dell'andata, l'avvio alla Luzhniki Arena è tutto di marca giallorossa, dopo 4 minuti corner di Pellegrini e stacco di testa di Manolas, che anticipa l'incerto Akinfeev e firma il gol del vantaggio. Nonostante la rete subita i padroni di casa non si scompopngono, muovono bene e molto velocemente il pallone a centrocampo, ma faticano a creare occasioni da gol anche a causa del grande lavoro in copertura di Nzonzi e Cristante. Il risultato è una partita equilibrata e piuttosto avara di emozioni, con la Roma che per contrastare il centrocampo dei russi in fase di possesso stringe Santon vicino ai centrali e fa alzare Kolarov in mediana per creare superiorità numerica. Il CSKA ci prova prima con Vlasic da fuori e poi con Bijol, che di testa grazia Olsen da pochi passi, ma a metà della prima frazione la Roma legittima il vantaggio: Florenzi scivola sul più bello sul grande assist di Kluivert e si divora l'occasione per il possibile raddoppio (29'), poco dopo insidiosa punizione di Kolarov sulla cui ribattuta Dzeko spara alle stelle da buona posizione. Nel finale del primo tempo il primo vero brivido per la porta di Olsen, ma Schennikov conclude alto e si va al riposo coi giallorossi meritatamente in vantaggio.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con la Roma che prova subito a chiudere la partita, ma, ancora una volta ben servito da Kluivert, non si dimostra letale come in altre serate europee e si fa ribattere il tiro dalla difesa dei russi (2'). Gol sbagliato, gol subito come recita una vecchia legge non scritta del calcio, perché sul ribaltamento di fronte una grande giocata di, che taglia il campo e serve al limite, mette il 19enne islandese nella migliore posizione per battere Olsen col destro e firmare il pareggio nonché il suo primo gol assoluto nelle coppe europee. A differenza di altre volte in stagione, subito il gol la Roma reagisce subito:ci prova due volte su punizione,scappa in verticale e si fa stendere dall'ex Juvecausandone l'espulsione per doppio giallo (11'), due minuti più tardinon sbaglia a tu per tu con Akinfeev e riporta avanti i giallorossi, che avrebbero anche l'occasione di chiuderla poco dopo con, ma l'attaccante bosniaco non è decisamente in una serata di grazia e calcia troppo debolmente. Favorita anche dalla superiorità numerica, la squadra di Di Francesco alza il baricentro e fa possesso palla schiacciando i russi nella loro metà campo,va vicinissimo al tris di testa, ma i giallorossi hanno la colpa di non chiudere la partita e col passare dei minuti concedono ai padroni di casa un paio di chance per il possibile pareggio. Pareggio che per merito e fortuna dei capitolini non arriva, al triplice fischio la Roma può esultare per una qualificazione ormai quasi conquistata: nelle prossime due sfide potrebbe anche bastare un punto.