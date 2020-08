Champions, Atletico Madrid: "Due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra"

CHAMPIONS LEAGUE

L'ombra del Covid-19 si allunga sulla Final Eight di Champions League. Due membri del gruppo squadra dell'Atletico Madrid sono risultati positivi al Coronavirus dopo essere stati sottoposti ai test previsti dal protocollo Uefa in vista della fase finale del torneo a Lisbona. "I soggetti positivi al virus sono stati isolati come prevedono le norme e ora giocatori e staff verranno sottoposti a nuovi controlli prima della partenza per il Portogallo", si legge in un comunicato del club spagnolo che giovedì dovrà affrontare il Lipsia.

Al momento non è stata comunicata l'identità dei due positivi, e di certo c'è solo che è stata rinviata la partenza per il Portogallo, che era prevista per la giornata di lunedì.

L'Atletico ha fatto anche sapere che nuovi test sono ora previsti per tutta la squadra e il resto del gruppo in partenza per il Portogallo e gli altri che, all'interno dl club, possono aver avuto contatti con i due positivi. In tutto i nuovi tamponi e sierologici riguarderanno 93 persone.