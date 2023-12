Braga, Jorge: "Per noi come una finale, è tutto aperto"

VERSO NAPOLI-BRAGA

Il tecnico dei portoghesi: "Il Napoli è molto forte, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Noi possiamo solo lottare per portare avanti la storia del Braga"

"Il messaggio è semplice: dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela al massimo. Tutto il club, uniti, solo così possiamo vincere. Bisogna avere fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre ambizioni. Siamo concentratissimi". Il tecnico del Braga, Artur Jorge, agli ottavi di finale ci crede e avvisa il Napoli nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League: Cominciamo in una situazione di svantaggio, dobbiamo segnare minimo due reti, lo sappiamo, ci proveremo". "Il Napoli è molto forte - ha aggiunto - ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Noi possiamo solo lottare per portare avanti la storia del Braga".

"Vogliamo fondamentalmente giocare un buon calcio domani - ha spiegato il tencico dei portoghesi - Stiamo affrontando tre squadre molto forti in Champions League, ma ho già detto che ce la saremmo giocata contro chiunque. La partita di domani è come una finale perché deciderà se passeremo il turno in Champions League, ma è ancora tutto aperto, anche per l'Europa League".

"L'anno scorso dovevamo ribaltare 4 gol con la Fiorentina e per poco non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli delle nostre capacità, dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. Il Napoli è una squadra che tende a dominare le partite, servirà attenzione. Spero che domani faremo molti gol. Vogliamo scrivere la nostra storia - ha aggiunto - abbiamo vinto le ultime cinque partite, il Napoli ha perso le ultime tre ma rimane un collettivo molto forte, siamo consapevoli del valore dei campioni d’Italia. Conosciamo le difficoltà ma non ci toglierà la nostra ambizione, sarà una partita entusiasmante”.

