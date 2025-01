Benfica, Lage: "Contro la Juve con determinazione"

Tra le armi migliori della formazione portoghese c'è Angel Di Maria, al primo ritorno da avversario allo Stadium dopo la sua avventura in chiaroscuro alla Juventus nella stagione 2022-2023. In difesa, invece, Lage si affiderà all'esperienza di Otamendi: "La cosa più importante è mantenere la nostra identità tattica e fare la partita migliore che possiamo per entrare nei playoff e continuare questa competizione - dice in conferenza stampa il difensore classe 1988 - e siamo al 100% con il nostro mister e con il suo staff: la sconfitta per 3-1 contro il Casa Pia non ha dato una bella immagine del Benfica, abbiamo subito l'opportunità per riscattarci".