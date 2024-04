Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid su Canale 5

champions league

La prima semifinale in diretta su Canale 5: Tuchel pensa alla gabbia per Bellingham Ancelotti non si fida dei bavaresi

Se Real Madrid-Manchester City è stata una finale anticipata, brilla di fascino e attesa anche la sfida di semifinale tra i madrileni e il Bayern Monaco che si apre alle 21 all'Allianz Arena (diretta su Canale 5) tra due delle storiche dominatrici della competizione. I madrileni uniscono la storia unica a un presente luminoso, guidati da un Carlo Ancelotti deciso a far viver loro un nuovo sogno europeo, i bavaresi vogliono riscattare la delusione in campionato col ritorno tra le top continentali. Tra i tanti campioni in campo, gli occhi saranno puntati soprattutto su due inglesi, Jude Bellingham e Harry Kane. Il 21enne centrocampista agita i sonni di Thomas Tuchel, che ammette di aver preparato la squadra in modo particolare per ingabbiare quel "giocatore straordinario", mentre l'ex Tottenham preoccupa Carlo Ancelotti, ma come l'intero attacco bavarese, "sono tutti da rispettare".

"Ci vogliono fortuna, voglia, spigliatezza, tutto il pacchetto per superare il Real in semifinale. Se fosse solamente questione di esperienza, non avremmo grandi possibilità, ma in questo momento abbiamo un buon mix tra aspettative e tensione", ha detto l'allenatore tedesco Tuchel, che ha vinto una Champions col Chelsea nel 2021 contro le quattro che sono già nella bacheca personale di Ancelotti. Tuchel, che si è visto sfilare il titolo di Bundesliga dal Bayer Leverkusen, vuole la finale di Wembley e conta sull'aiuto di Serge Gnabry, tornato finalmente disponibile - "sono sicuro che segnerà un gol", e Alphonso Davies.

Ancelotti, definito "una leggenda" dal suo rivale, nella conferenza stampa ha sminuito il suo ruolo: "Ho ben chiaro che ce ne sono di due tipi: quelli che non fanno nulla e quelli che fanno molti danni. Io cerco di essere tra i primi". Dati i risultati di questo suo atteggiamento, il tecnico emiliano affronta il Bayern senza paura: "Siamo fiduciosi di poter tenere testa anche a una squadra che ha saputo eliminare l'Arsenal - ha detto -. Sono forti e la storia del Bayern in questa competizione è la stessa della nostra. Il Bayern ha degli ottimi attaccanti, Kane, Gnabry, Sané, Musiala e non solo, e un po' come noi, sa cambiare anche il modo di giocare. Sarà una bella partita - ha proseguito -. L'importante è che giochiamo con equilibrio, con attenzione anche alla difesa".

LE FORMAZIONI UFFICIALI: BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane. REAL MADRID: Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.