Attraversa la A4 a piedi di notte, tifoso del Liverpool travolto e ucciso

TRA SERIATE E BERGAMO

Un 51enne irlandese era appena sbarcato da Manchester per assistere stasera alla sfida di Champions contro il Milan

© ansa Dramma la scorsa notte sull'A4 tra Seriate e Bergamo, a pochi passi dall’aeroporto di Orio al Serio. Un irlandese di 51 anni tifoso del Liverpool è morto dopo essere stato travolto da diverse auto mentre stava attraversando a piedi l'autostrada. Gli automobilisti che lo hanno investito si sono fermati per allertare i soccorsi. L'uomo - che era da solo - era atterrato poche ore prima da Manchester per assistere alla sfida di Champions League contro il Milan in programma stasera a San Siro. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polstrada di Seriate.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo doveva dormire in un hotel situato vicino all’Oriocenter e per raggiungerlo avrebbe scavalcato la recinzione che delimita l’aeroporto dalla carreggiata autostradale. Con lui al momento dell’incidente c'erano altre due persone, che poi si sono dileguate e che potrebbero essere denunciate per omissione di soccorso. Sulle loro tracce c’è la Polizia stradale. Come riferisce bergamonews, il 51enne irlandese è stato travolto da un uomo al volante di un Suv con targa Svizzera, prima di essere investito da altre auto in transito.