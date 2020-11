Atalanta, Gasperini: "Non concedere al Liverpool gli spazi dell'andata"

Verso liverpool-atalanta

"Essere riusciti ad arrivare a giocare la Champions in un simile palcoscenico è sicuramente una grande opportunità per noi. C'è anche la speranza di fare bene. Non dovremo concedere al Liverpool quegli spazi concessi all'andata". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Liverpool. Avversario che "non ha bisogno di presentazioni, è una squadra forte e di grande tradizione", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Getty Images

L'allenatore nerazzurro non si pone limiti: "Non so se sia il momento più alto dell'Atalanta, mi auguro ce ne siano di più alti. Non abbiamo le risorse delle concorrenti più forti della Champions League. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, non vogliamo perdere posizioni nel ranking. Ma l'importante è poter continuare a competere a questi livelli".

"Siamo in uno degli stadi più prestigiosi, tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo ottenuto sul campo. Cerchiamo di continuare ad imparare e a crescere dalle esperienze fatte", ha concluso Gasperini.

GOSENS: "LIVERPOOL UNO STIMOLO"

"È una delle partite più belle da giocare. È una grande soddisfazione esserci per me e per l'Atalanta. Giochiamo contro una delle squadre più forti in questo momento ma è solo uno stimolo in più". Parole di Robin Gosens alla vigilia della sfida in casa del Liverpool. "Abbiamo imparato tanto dalla partita dell'andata, sono convinto che possiamo fare una bella gara", ha spiegato in conferenza stampa il terzino tedesco con cittadinanza olandese.