Arteta: "Ammiro Gasperini, Atalanta incredibile. Non sarà facile"

Eliminato dal Bayern Monaco nella scorsa stagione, l'Arsenal ci riprova nella nuova Champions partendo da Bergamo

Atalanta contro Arsenal è anche Gasperini contro Arteta. E se il primo non ha fatto mancare i complimenti al tecnico dei Gunners "Lo apprezzo molto perché sono una squadra bella da vedere", lo spagnolo non è stato da meno: "Ha una storia bellissima, lo ammiro. Quello che ha fatto lo scorso anno è stato incredibile". Sul campo poi Arteta si è fatto anche supportare anche da Calafiori e Jorginho, due che conoscono bene il calcio italiano e quindi gli orobici: "Mi hanno dato delle informazioni sui vari giocatori - ha detto -. Non sarà facile".

Per stupire anche in Champions, gli inglesi devono migliorare il loro percorso lontano dall'Emirates Stadium: "Serve continuità - ha ammesso Arteta in conferenza stampa alla vigilia -. Ma sappiamo che questo torneo è molto difficile. La motivazione non manca, ma anche loro vorranno iniziare bene. Saka? Sarà a disposizione".

JORGINHO: "L'ATALANTA NON STUPISCE, IL CALCIO ITALIANO E' FORTE"

Con appena una presenza in questo inizio di stagione, Jorginho sta trovando poco spazio nell'Arsenal fino a ora. Anche giovedì, l'ex Verona dovrebbe finire in panchina: "Servirà grande attenzione, la forza dell'Atalanta è il collettivo - le parole del centrocampista -. Sicuramente non mi ha stupito la loro vittoria dell'Europa League, sono in costante crescita. D'altronde il calcio italiano è forte come da sempre. Retegui? Lui è molto forte, in area di rigore vede benissimo la porta. Dovremo lasciargli poco spazio".