A Como e Roma il compito di riscattare il martedì horror in Europa del calcio italiano

La Roma è ancora meno capace di snaturarsi. L'aspetto più interessante sarà vedere come il complesso sistema di scalate di Gasp potrà evitare, con la sua aggressiva e individuale fase difensiva, di farsi portare in giro per il campo dai campioni del Real. Sarà un gioco di specchi, in cui i tre centrali e i due esterni giallorossi, saranno chiamati a valutare quando uscire forte sui trequartisti di Mou e sui suoi laterali bassi, che non sono certo giocatori timidi nell'attaccare visto che rispondono al nome di Dumfries e Cucurella. A occhio possiamo già dire che sarà difficile che, dalle parti del Foro Italico, stasera ci sarà modo di annoiarsi.