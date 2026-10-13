Como, Fabregas e la Champions: "Il sogno continua"

"È la prima volta che facciamo la Champions, per tanti è stato l'esordio e anche per me come allenatore. Sappiamo che saremo giudicati per i risultati, ma quello che stiamo vivendo è un sogno che deve diventare una realtà. Dobbiamo andare piano piano, perché quello che fai il primo giorno non è la stessa cosa dopo cinque anni. Io voglio far giocare tutti perché lo meritano". Così l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita contro il Feyenoord in Champions League. "Siamo il Como, siamo ancora all'inizio di una strada che sarà lunga. Ma io sono molto orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e molto tranquillo del nostro percorso di crescita", ha aggiunto.