Champions, Lucas Hernandez consola Pavard: "Orgoglioso di quello che ha fatto"

Lucas Hernandez ha concesso un'intervista a l'Equipe dopo il trionfo del suo Psg in Champions League. Il difensore francese ha speso belle parole per l'amico e compagno di Nazionale Benjamin Pavard sconfitto in finale. "Ho parlato con Benjamin Pavard al telefono e vorrei dire due parole su di lui. È il mio migliore amico nel calcio - le parole del fratello del milanista Theo -. So cosa ha fatto per riprendersi dall'infortunio alla caviglia per giocare questa finale. Posso immaginare quanto sia brutto perdere una finale, ma voglio togliermi il cappello perché sono orgoglioso di quello che ha fatto. È importante per me dirlo. Non vedo l'ora di rivederlo nella nazionale francese".