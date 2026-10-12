Champions League, parla Perez: "Il Napoli è una squadra completa. Allegri ci renderà le cose difficili"

Torna la Champions League per il Napoli, che domani sera incontrerà il Villareal all'Estadio de la Cerámica. In vista della sfida, l'allenatore del club spagnolo Inigo Perez ha presentato il match in conferenza stampa, analizzando la squadra di Massimiliano Allegri e i suoi giocatori.
Sulla formazione: "Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche. Giocare con tre aumenta la struttura e ti permette che la formazione non debba fare troppo uno sforzo rispetto a quando giochi a due, abbiamo giocatori che possono fare entrambe le cose. In base a come giocherà il Napoli e alla partita che verrà fuori, prenderemo la decisione più adeguata".
Su quanto visto fino ad ora del Napoli: "Hanno qualche infortunio importante come noi, ma anche qualche recupero come McTominay. Sappiamo che possono giocare a quattro o a cinque, sappiamo che si adatta all'avversario. Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore, dotato di grandi capacità tattica. Allegri ci renderà le cose difficili".
Sulle aspettative: "Mi aspetto un'impostazione tattica diversa dal passato. Sono molto bravi in transizione, cosa che noi abbiamo subito al Bernabeu, dove però abbiamo giocato bene. Il Napoli è una squadra che se vuole aprirsi, vuole giocare, vuole creare caos lo può fare e l'ha già fatto. Domani i primi minuti saranno fondamentali".
Su De Bruyne e sul Napoli: "KDB ha vissuto moltissime serate come quella di domani ed è un punto a favore del Napoli. Soprattutto per la qualità che impone nel gioco. Il Napoli ha maturità, esperienza, ed è importante in questa competizione: le esperienze vissute dal nostro gruppo l'anno scorso danno un valore importante perché loro sanno cosa non desiderano ripetere. Mi aspetto che pochi giocatori nostri sbaglieranno approccio alla gara".