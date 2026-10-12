Champions League, parla Perez: "Il Napoli è una squadra completa. Allegri ci renderà le cose difficili"

Sulla formazione: "Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche. Giocare con tre aumenta la struttura e ti permette che la formazione non debba fare troppo uno sforzo rispetto a quando giochi a due, abbiamo giocatori che possono fare entrambe le cose. In base a come giocherà il Napoli e alla partita che verrà fuori, prenderemo la decisione più adeguata".