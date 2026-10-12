Champions League, parla Perez: "Il Napoli è una squadra completa. Allegri ci renderà le cose difficili"

L'allenatore spagnolo in conferenza sulla sfida con la squadra di De Laurentiis

12 Ott 2026 - 17:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Iñigo Pérez © Getty Images

 Iñigo Pérez © Getty Images

Torna la Champions League per il Napoli, che domani sera incontrerà il Villareal all'Estadio de la Cerámica. In vista della sfida, l'allenatore del club spagnolo Inigo Perez ha presentato il match in conferenza stampa, analizzando la squadra di Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. 

Sulla formazione: "Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche. Giocare con tre aumenta la struttura e ti permette che la formazione non debba fare troppo uno sforzo rispetto a quando giochi a due, abbiamo giocatori che possono fare entrambe le cose. In base a come giocherà il Napoli e alla partita che verrà fuori, prenderemo la decisione più adeguata". 

Su quanto visto fino ad ora del Napoli: "Hanno qualche infortunio importante come noi, ma anche qualche recupero come McTominay. Sappiamo che possono giocare a quattro o a cinque, sappiamo che si adatta all'avversario. Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore, dotato di grandi capacità tattica. Allegri ci renderà le cose difficili". 

Sulle aspettative: "Mi aspetto un'impostazione tattica diversa dal passato. Sono molto bravi in transizione, cosa che noi abbiamo subito al Bernabeu, dove però abbiamo giocato bene.  Il Napoli è una squadra che se vuole aprirsi, vuole giocare, vuole creare caos lo può fare e l'ha già fatto. Domani i primi minuti saranno fondamentali". 

Su De Bruyne e sul Napoli: "KDB ha vissuto moltissime serate come quella di domani ed è un punto a favore del Napoli. Soprattutto per la qualità che impone nel gioco. Il Napoli ha maturità, esperienza, ed è importante in questa competizione: le esperienze vissute dal nostro gruppo l'anno scorso danno un valore importante perché loro sanno cosa non desiderano ripetere. Mi aspetto che pochi giocatori nostri sbaglieranno approccio alla gara".

Leggi anche

De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri, finalmente si è rimesso a tre dietro"

napoli
champions league

Ultimi video

00:39
De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"

De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"

01:49
SRV RULLO AKANJI E LA DIFESA DELL'INTER 12/10 SRV

Akanji lancia l’Inter: "Vogliamo almeno i quarti"

00:37
DICH AKANJI 2: "ROSA PROFONDA..."

Akanji: "Abbiamo una rosa molto profonda"

00:16
DICH AKANJI 3: "SE SENTO ANCORA YANN? SIAMO OTTIMI AMICI, MA DOMANI..."

Akanji: "Sommer? Siamo ottimi amici"

00:47
DICH AKANJI 1: "IL NOSTRO OBIETTIVO E'..."

Akanji: "Il nostro obiettivo è entrare nelle prime otto"

01:25
DICH CHIVU 4: "BASTONI? E' UN PATRIMONIO DELL'INTER E DELL'ITALIA!

Chivu: "Bastoni? Basta parlare del passato"

00:54
DICH CHIVU 5: "BRUGES SQUADRA PROPOSITIVA. NON SARA' SEMPLICE

Inter, Chivu: "Bruges squadra propositiva"

01:33
DICH CHIVU: "CALHA SPENCE"

Inter, Chivu: "Calhanoglu sta bene, Spence sta crescendo"

01:49
DICH CHIVU 7: "NON MI PIACE PARLARE DI PRIME E SECONDE LINEE. PARLO DI UN GRUPPO CHE ALZA SEMPRE IL LIVELLO"

Inter, Chivu: "Non ci sono seconde linee"

00:47
DICH CHIVU 6: "BISOGNA SOLO DIRE GRAZIE A YANN PER QUELLO CHE HA FATTO IN 3 ANNI"

L'Inter ritrova Sommer, Chivu: "Bisogna solo dirgli grazie"

01:37
Milan, troppi alti e bassi ma c'è un motivo

Milan, troppi alti e bassi ma c'è un motivo

01:41
DICH CHIVU 1 PRE BRUGES: "LO STATUS DELL'INTER CI IMPONE DI LOTTARE PER LA CHAMPIONS" EDL

Chivu: "Lo status dell'Inter ci impone di sognare"

01:29
Real, che caos: Mou infuriato, ora la Roma

Real, che caos: Mou infuriato, ora la Roma

01:31
I posticipi: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese

I posticipi: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese

01:25
L'ultima idea di Allegri: De Bruyne playmaker

L'ultima idea di Allegri: De Bruyne playmaker

00:39
De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"

De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

Ala destra - Lionel Messi

Da un tovagliolo al... miliardo: Forbes fa i conti in tasca a Messi, quanto ha guadagnato in carriera?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
BONDO – Valore residuo di poco superiore ai 7 milioni
18:27
Milan, chi si rivede: Bondo torna ad allenarsi, ma fino al 28 dicembre non può giocare
 Iñigo Pérez
17:58
Champions League, parla Perez: "Il Napoli è una squadra completa. Allegri ci renderà le cose difficili"
17:21
Simeone su David: "Non volevamo quello visto nella Juve. Ha avuto un grande impatto"
16:42
Napoli, invasione di moscerini a Castel Volturno prima della sfida col Villarreal
15:23
AIA, il presidente Massini: "Nel mondo arbitrale troppi veleni"