Champions League donne, prezzi biglietti da 10 a 70 euro

La vendita dei biglietti al pubblico generale per la finale della Uefa Women's Champions League del 2025, che si terrà all'Estádio José Alvalade di Lisbona sabato 24 maggio (inizio alle 17.00 ora locale), si svolgerà dal 20 al 26 febbraio esclusivamente tramite il sito UEFA.com/tickets. I biglietti per assistere alla partita di calcio femminile più prestigiosa dell'anno partono da soli 10 euro, con posti in prima fila disponibili a 70 euro. Sono disponibili oltre 25.000 biglietti per il pubblico generale, mentre 18.000 saranno riservati ai tifosi delle due squadre finaliste.