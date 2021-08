Champions, Europei e Supercoppa: Jorginho in pole per il Pallone d'Oro

MOMENTO MAGICO

Il centrocampista del Chelsea è il primo calciatore della storia a vincere i tre trofei nello stesso anno giocando tutte le finali

Momento magico per Jorginho. Dopo aver vinto Champions League ed Europei, il centrocampista del Chelsea ha aggiunto al suo incredibile palmares stagionale anche la Supercoppa Europea, calciando uno dei rigori decisivi contro il Villarreal e centrando un risultato da record. Nessuno, infatti, prima di lui era riuscito a conquistare da protagonista i tre trofei nello stesso anno giocando tutte le finali. Uno score pazzesco, che di fatto piazza il mediano azzurro in cima alla lista dei candidati per il Pallone d'Oro. Getty Images

Titoli alla mano, del resto, negli ultimi mesi Jorginho è sicuramente il grande protagonista del calcio europeo. Un protagonista indiscusso visto l'incredibile tris di successi che condivide con Emerson Palmieri, ma con un'importante differenza. Rispetto all'esterno azzurro, infatti, il centrocampista del Chelsea ha disputato tutte e tre le finali che hanno assegnato i trofei. E non da comprimario, ma da leader in campo.

Prestazioni che a questo punto della stagione lo issano in diritto in pole per il Pallone d'Oro. Riconoscimento a cui, dopo un anno incredibile, il mediano punta con ambizione e senza nascondersi troppo. "Dopo tante chiacchiere alla fine un pensiero ce lo fai, è normale", aveva detto prima della vittoria in Supercoppa. Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski e De Bruyne avvertiti. Quest'anno l'uomo da battere è Jorginho.