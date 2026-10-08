Caso Ronaldo, interviene la mamma di CR7: "Uno shock, è sempre stato l'eroe del Portogallo"

08 Ott 2026 - 18:39
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Cristiano Ronaldo © Getty Images

Cristiano Ronaldo © Getty Images

Dopo la rottura con Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo scatenando una vera e proprio bufera. Poche ore fa CR7 ha raccontato la propria versione sull'accaduto, e del caso ha parlato anche Dolores Aveiro, mamma del 41enne. "Sono triste, è normale. È stato uno shock, mio ​​figlio avrebbe potuto uscire dalla porta principale e invece è uscito dalla porta secondaria, ma va bene. Dio si prenderà cura di tutto - le parole pronunciate a TV 7 Dias -. È sempre stato l'eroe del Portogallo. Non lo stanno apprezzando come dovrebbero. Ammetto che un po' ho pianto".

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