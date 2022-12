Caso D'Onofrio, legale Trentalange: "Ha detto la verità, non ci sono fatti omissivi"

© ansa

"Ha detto quello che doveva dire, non ci sono fatti omissivi commessi da Trentalange. Soddisfatti? La verità porta sempre soddisfazione. Ha raccontato la verità". Così l'avvocato Paolo Gallinelli, legale del presidente dell'Aia, al termine dell'audizione durata circa 50 minuti in Via Campania con il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè sul caso D'Onofrio. No comment da Trentalange: "Non posso parlare, c'è un'indagine in corso". Trentalange ha chiesto di essere ascoltato per riferire in merito al caso D'Onofrio, arrestato con accuse di narcotraffico nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga.