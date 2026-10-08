Portogallo, gelo social tra Cristiano Ronaldo e i compagni di nazionale: nessun like al post

I numeri generati dal post di chiarimento pubblicato da CR7 su Instagram e Facebook hanno avuto il solito impatto devastante a livello mediatico, con reazioni di diverse celebrità e tantissimi commenti di supporto da parte dei tifosi, eppure nessun giocatore della nazionale lusitana ha lasciato un "mi piace" o una parola di sostegno sotto le parole del 41enne. Un atteggiamento di freddezza che coinvolge persino gli storici amici del numero sette, come il difensore Diogo Dalot, e che - questa la tesi in Portogallo - evidenzierebbe una precisa presa di distanza dalle posizioni del fuoriclasse.