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Portogallo, gelo social tra Cristiano Ronaldo e i compagni di nazionale: nessun like al post

La stampa portoghese si è molto soffermata sulle zero reazioni dei compagni di squadra al post di CR7 dopo lo scontro con Jorge Jesus

08 Ott 2026 - 15:37
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Il caso che circonda Cristiano Ronaldo si arricchisce di un retroscena che ha fatto molto parlare la stampa portoghese.

I numeri generati dal post di chiarimento pubblicato da CR7 su Instagram e Facebook hanno avuto il solito impatto devastante a livello mediatico, con reazioni di diverse celebrità e tantissimi commenti di supporto da parte dei tifosi, eppure nessun giocatore della nazionale lusitana ha lasciato un "mi piace" o una parola di sostegno sotto le parole del 41enne. Un atteggiamento di freddezza che coinvolge persino gli storici amici del numero sette, come il difensore Diogo Dalot, e che - questa la tesi in Portogallo - evidenzierebbe una precisa presa di distanza dalle posizioni del fuoriclasse.

La scelta dei giocatori risponderebbe a una linea di condotta neutrale per evitare di essere coinvolti nella spaccatura tra il capitano, la Federazione e il commissario tecnico Jorge Jesus. La squadra ha preferito estraniarsi dalle polemiche, manifestando un'indipendenza già emersa nelle ultime uscite sul terreno di gioco dell'Estadio do Dragao.

Leao eredita la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo: "Ho fatto il meglio per onorarla"

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