Carraro: "Campana con rigore ha tutelato dignità giocatori"

"Sergio Campana è una delle persone che ho più stimato e con cui ho meglio collaborato nel calcio": cosi' Franco Carraro, ex presidente della Figc, ricorda lo storico presidente e fondatore dell'Aic, il sindacato calciatori, morto questa notte. "Con rigore ha tutelato la dignità umana e gli interessi dei calciatori - aggiunge Carraro, in una dichiarazione all'ANSA - nella consapevolezza che il successo del calcio era la premessa per l'affermazione dei calciatori. Non è un caso se il lungo periodo della sua presidenza ha coinciso con i più importanti successi del calcio italiano a livello dí nazionale e di club".