Capello: "Critiche a Motta giuste. Vlahovic? Ha poca tecnica"

La Juve di Thiago Motta non è arrivata dove voleva e quanto a Vlahovic "non ha una grande tecnica". È l'analisi di Fabio Capello sulla stagione dei bianconeri al giro di boa del campionato: l'ex tecnico ospite di Radio anch'io sport su Rai Radio 1 parla anche di Zirkzee, che Motta vorrebbe alla Juve: "È il giocatore che cuce tutto il gioco che vorrebbe fare Thiago Motta. Vlahovic non ha un grande tecnica, è più un uomo d'area di rigore. Se non lo porti in area di rigore, per lui diventa difficile giocare. Quando Motta lo toglie, è perché ritiene che Vlahovic non faccia parte del sistema di gioco che vuole lui, è una scelta sia tattica che tecnica". Panchina già in discussione? "Hanno dato credito a tutte le idee dell'allenatore e per ora i risultati non sono quelli che si aspettavano - spiega Capello -. Motta viene giustamente criticato, anche se nel primo tempo contro il Milan a Riad è stata la migliore Juve di questo periodo".