Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

L'esordio tra i professionisti è arrivato il 23 luglio 2025, durante i preliminari di Champions contro il Brann. Per la prima rete ha dovuto attendere appena tre giorni. Il 26 dello stesso mese ha segnato il 4-0 finale nella sfida di Coppa d'Austria vinta contro l'Union Dietach. Complessivamente, con i tori salisburghesi, quest'anno Alajbegovic ha segnato undici reti in tutte le competizioni, a cui si aggiungono tre assist.

Sempre in questa stagione è arrivato l'esordio in Nazionale, il 6 settembre 2025 contro San Marino. Un debutto tutt'altro che banale visto che ha segnato appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo. Nelle successive sette partite è partito titolare solo una volta (a Cipro), ma ha ampiamente dimostrato come da subentrato possa essere in grado di spaccare le partite. Chiedere a Galles e Italia, con molti azzurri che dalla prossima stagione potrebbero essere costretti a trovare nuove contromisure per arginarlo.