Psg campione, la dedica di Al-Khelaifi: "Per il personale medico e tutti gli eroi quotidiani"

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

'Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale medico e agli altri eroi quotidiani il cui impegno e abnegazione ammiriamo da diverse settimane. Comprendiamo, rispettiamo e supportiamo le decisioni prese dal governo francese di fermare il campionato. La salute, come ha sempre detto il governo, deve essere la nostra priorità". Così il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi dopo l'ufficialità dello stop definitivo della Ligue 1 e l'assegnazione del titolo alla squadra parigina, per la nona volta campione di Francia.

"Vorrei ringraziare i giocatori, l'allenatore, il personale sportivo e medico e tutti i dipendenti del club per il loro formidabile lavoro - recita ancora il messaggio di Al-Khelaifi - Questo trofeo premia il loro impegno quotidiano. In questi tempi difficili, spero che questo porti felicità e speranza a tutti i nostri tifosi. Il loro continuo sostegno permette al club di andare sempre avanti. Li ringrazio calorosamente. Ringrazio infine i nostri sponsor per la loro lealtà in ogni circostanza. Sono impaziente di festeggiare quando le condizioni ce lo permetteranno con la grande famiglia del Psg".

