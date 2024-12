Salah preso di mira sui social per la foto sotto l'albero di Natale: "Ci hai deluso"

Scatenato in campo con ben 18 gol nel nuovo Liverpool di Slot in questo primo scorcio di stagione, Mohamed Salah è stato criticato da diversi suoi follower nel giorno di Natale. Il motivo? L'aver postato sui social una foto sotto l'albero in compagnia di moglie e figlie. L'egiziano è di fede islamica e lo scatto non è stato gradito dai suoi tanti sostenitori musulmani.