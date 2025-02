Premier: Liverpool fermato sul 2-2 dall'Aston Villa

Fortunatamente per i Reds, c'è Alexander-Arnold, che poco dopo la traversa colpita da Diogo Jota pareggia i conti (61') raccogliendo l'assist di Salah. A metà secondo tempo, Slot inserisce Bradley e Nunez per l'autore del gol e il portoghese, ma il jolly sembra tirarlo fuori Emery: al 67' entra Ramsey che, 14 minuti dopo, segna partendo tuttavia da posizione di fuorigioco. Il finale non porta a nessun gol e finisce così 2-2. Sorride solo Arteta, che da ora può sognare un -5 che riscriverebbe completamente il finale di una Premier ancora apertissima. Pareggio, in fin dei conti, inutile per l'Aston Villa: è il quarto nelle ultime cinque partite e ora l'Europa rischia di allontanarsi ulteriormente.