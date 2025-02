Premier League: Salah trascina il Liverpool, Settebello Nottingham. Prima vittoria per Juric

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 0-2

Forte del netto 5-0 inflitto al Nottingham Forest nello scorso turno di campionato, il sorprendente Bournemouth di Iraola ospita nel proprio impianto il Liverpool capolista, in un match che contrappone due delle squadre più in forma d’Europa. La prima grande occasione arriva al 21’ e porta la firma di Semenyo: il ghanese prova a battere Alisson, ma la traversa gli nega la gioia del gol. A portarsi avanti alla mezz’ora è quindi il Liverpool con Salah: Cook commette un fallo da rigore ai danni di Gakpo e l’egiziano non tradisce dal dischetto. La risposta delle Cherries è però immediata e arriva sotto forma del pareggio di Brooks al 37’, ma la rete del gallese viene annullata per un iniziale fuorigioco di Kerkez. Il Bournemouth ci riprova allora al 70’: Tavernier colpisce il palo con un mancino potente da fuori area, mentre Kluivert trasforma il tap-in conseguente in un clamoroso errore a porta vuota. A portarsi sul 2-0 è allora il Liverpool cinque minuti più tardi: a trafiggere Kepa è ancora una volta il magico mancino di Salah, che sale così a quota 21 gol in vetta alla classifica marcatori. Terza vittoria di fila per i Reds e 56 punti in classifica. La squadra di Slot rafforza così la propria leadership in vetta alla Premier League, in vista del recupero del derby contro l’Everton (il 12 febbraio). Torna invece ad assaporare l’amarezza della sconfitta il Bournemouth, dopo undici risultati undici consecutivi. Le Cherries restano a 40 punti, ai margini della zona Europa.