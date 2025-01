Premier League: Salah e Gakpo non bastano, il Manchester United riprende il Liverpool

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 2-2

Prova di carattere del Manchester United, che riesce a fermare il Liverpool sul 2-2 ad Anfield. Nel corso del primo tempo gli ospiti si difendono molto compatti, cercando di tenere il match su ritmi bassi. La squadra di Slot fatica a costruire azioni offensive, e i primi quarantacinque minuti tramontano in parità e a reti bianche. Il secondo tempo è tutt’altra musica, con lo spettacolo che si accende: al 52’ Bruno Fernandes innesca Lisandro Martinez che buca Alisson con il sinistro, per l’insperato vantaggio dei Red Devils. I padroni di casa non ci stanno, e bastano sette minuti a Gakpo per pareggiare i conti al 59’ con un bel destro a girare sotto la traversa. Al 70’ la rimonta della squadra di Slot è apparentemente completata: calcio di rigore assegnato dopo controllo Var per un fallo di mano di de Ligt, con Salah che è glaciale dal dischetto e firma il 2-1. Dieci minuti più tardi, ancora una volta a sorpresa, i rossi di Manchester riportano nuovamente l’incontro in equilibrio: Garnacho dalla sinistra apparecchia per la conclusione rasoterra di Diallo, con l’ex Atalanta che fa 2-2 a dieci minuti più recupero dal termine. Il finale è accesissimo, con azioni da rete da una parte e dall’altra, ma al triplice fischio il tabellino resta fermo sul 2-2. Il Liverpool sale a 46 punti, a +6 sull’Arsenal seconda ma ancora con il derby con l’Everton da recuperare (quindi potenzialmente a +9). Sale invece a 23 punti in Manchester United, sempre tredicesimo.