Premier League: poker all'Ipswich, l'Arsenal rinvia la festa del Liverpool

FULHAM-CHELSEA 1-2

Grazie alla rimonta nel finale, il Chelsea fa festa in casa del Fulham e resta pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Finisce 2-1, con i Cottagers in vantaggio dal 20' grazie al gol di Iwobi e vicini all'1-0 già al 3' con la rete di Pereira annullata per fuorigioco. Tra l'83' e il 93', invece, si concretizza il ribaltone dei Blues. A togliere le castagne dal fuoco al Chelsea, cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, è il classe 2006 Tyrique George, che realizza l'1-1. Proprio quando il pareggio sembra inevitabile, così come l'allontanamento dal quinto posto, ecco la rimonta: la firma Neto, che realizza il 2-1 fondamentale per la stagione del Chelsea. Maresca sale a 57 punti dopo due pareggi di fila e ora attende il Nottingham, impegnato sul campo del Tottenham, per capire se sarà momentaneamente in zona Champions o no. Il Fulham, invece, resta a quota 48.